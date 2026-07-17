Москва17 июлВести.В эпоху развития искусственного интеллекта ни одна страна в мире пока не может быть полностью защищена от киберугроз, заявил глава Сбербанка Герман Греф, выступая в Совете Федерации.
Глава Сбербанка предупредил: расслабляться в сфере кибербезопасности нельзя, особенно с учетом развития квантовых технологий, которые лишь усложнят ситуацию.
Боюсь, что ни одна страна не готова. Знаю, что обсуждается на уровне президента России соответствующий набор мер, как повысить координацию и вооруженность инструментами всех видов чувствительной информации от проникновения третьих лицсказал Греф
Он выделил квантовую угрозу как следующий критический этап. По словам главы Сбербанка, с развитием квантовых технологий в районе 2030 года ни одна нынешняя система защиты не сможет устоять.
Ранее сообщалось, что сборная России завоевала четыре медали и стала абсолютным чемпионом Международной олимпиады по кибербезопасности (ICO) среди старшеклассников, проходившей в Тунисе.