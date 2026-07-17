Греф: никто в мире не готов противостоять сложным кибергурозам в эпоху ИИ

Греф предупредил о последствиях развития квантовых технологий Греф: никто в мире не готов противостоять сложным кибергурозам в эпоху ИИ

Москва17 июл Вести.В эпоху развития искусственного интеллекта ни одна страна в мире пока не может быть полностью защищена от киберугроз, заявил глава Сбербанка Герман Греф, выступая в Совете Федерации.

Глава Сбербанка предупредил: расслабляться в сфере кибербезопасности нельзя, особенно с учетом развития квантовых технологий, которые лишь усложнят ситуацию.

Боюсь, что ни одна страна не готова. Знаю, что обсуждается на уровне президента России соответствующий набор мер, как повысить координацию и вооруженность инструментами всех видов чувствительной информации от проникновения третьих лиц сказал Греф

Он выделил квантовую угрозу как следующий критический этап. По словам главы Сбербанка, с развитием квантовых технологий в районе 2030 года ни одна нынешняя система защиты не сможет устоять.

Ранее сообщалось, что сборная России завоевала четыре медали и стала абсолютным чемпионом Международной олимпиады по кибербезопасности (ICO) среди старшеклассников, проходившей в Тунисе.