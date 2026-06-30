Греф: всех россиян волнует одно и то же - скорейшее завершение военных действий

Греф рассказал, какой вопрос волнует всех россиян Греф: всех россиян волнует одно и то же - скорейшее завершение военных действий

Москва30 июн Вести.Главным вопросом, который волнует всех без исключения россиян, является скорейшее завершение военных действий, заявил глава Сбербанка Герман Греф на годовом общем собрании акционеров.

Что волнует, думаю, нас всех волнует одно и то же. Я не думаю, что есть в стране человек, у которого есть какие-то иные волнения, кроме скорейшего завершения военных действий, это очевидно сказал Греф, которого цитирует РБК

Он также отметил, что способом избежать тревожности и стресса является получение удовольствия от настоящего. По мнению Грефа, человек с аналитическом складом ума склонен прогнозировать, чтобы выработать стратегию поведения, что, однако, грозит тревожностью, стрессом и депрессией.