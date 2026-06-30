Москва30 июнВести.Главным вопросом, который волнует всех без исключения россиян, является скорейшее завершение военных действий, заявил глава Сбербанка Герман Греф на годовом общем собрании акционеров.
Что волнует, думаю, нас всех волнует одно и то же. Я не думаю, что есть в стране человек, у которого есть какие-то иные волнения, кроме скорейшего завершения военных действий, это очевидносказал Греф, которого цитирует РБК
Он также отметил, что способом избежать тревожности и стресса является получение удовольствия от настоящего. По мнению Грефа, человек с аналитическом складом ума склонен прогнозировать, чтобы выработать стратегию поведения, что, однако, грозит тревожностью, стрессом и депрессией.