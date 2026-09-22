Москва22 сен Вести."Сбер" планирует представить новых антропоморфных роботов на международной конференции AI Journey в ноябре. Об этом сообщил глава Сбербанка Герман Греф на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

По его словам, за последний год в области использования ИИ произошли колоссальные изменения.

Мы не стоим на месте, очень много что сделали... В ноябре этого года мы покажем уже и новых антропоморфных роботов, и много чего сказал Греф

Глава Сбербанка отметил погруженность Путина в вопрос технологий и выразил мнение, что "мало кто из первых лиц государства" уделяет этой теме так много внимания.