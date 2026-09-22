Москва22 сен Вести.В Сбербанке разработан проект цифрового ФАПа (фельдшерско-акушерского пункта), который представляет из себя чемодан, содержащий все необходимое оборудование для проведения медицинской диагностики. Об этом председатель правления Сбербанка Герман Греф рассказал на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

Он отметил, что благодаря цифровым ФАПам фельдшер может снять кардиограмму и сделать УЗИ.

Мы привыкли к тому, что ФАП является стационарной точкой, где есть фельдшер и есть какой-то набор оборудования. И человек, если заболевает, он должен туда приехать. Мы сделали чемоданчик, он теперь тяжеловатый, но внутри есть все оборудование для диагностики. И фельдшер может снять кардиограмму, может сделать УЗИ. Все приборы очень просты в использовании, и средний медицинский персонал вполне легко с этим справляется. Там есть портативный рентгеновский аппарат. Просто как фотоаппарат, этого совершенно несложно. И в общем, весь набор, который обычно в средней поликлинике, в районной, фактически помещается в этот чемоданчик заявил Греф

Тестовые использования таких ФАПов показали их популярность у населения, подчеркнул он.

Мы начали это делать в Ижевске, в цифровой деревне. Но когда увидели, после эксперимента у нас за три месяца оказалось 120% посещений этого цифрового ФАПа, то есть некоторые жители по два, по три раза прошли через это. И мы в конце концов доработали, сейчас фактически это небольшая районная больница в чемодане рассказал Греф

Ранее он поделился ожиданиями от прибыли Сбербанка в этом году. По его словам, банк может показать рекордные результаты.