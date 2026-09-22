Греф: Сбербанк может обновить рекорд по прибыли в 2026 году

Сбербанк в этом году обновит рекорд по прибыли, рассчитывает Греф Греф: Сбербанк может обновить рекорд по прибыли в 2026 году

Москва22 сен Вести.Сбербанк в 2026 году может продемонстрировать рекордные результаты по прибыли, заявил глава банка Герман Греф, также выразив надежду на то, что 50% от прибыли будет направлено на выплату дивидендов.

На встрече с главой государства Владимиром Путиным Греф сообщил о решении по выплате 850 миллиардов рублей дивидендов, ставших самой большой суммой в истории Сбербанка.

Надеемся, что до конца года при благоприятной конъюнктуре мы тоже покажем рекордные результаты по прибыли в этом году, надеюсь, что заплатим тоже 50 процентов дивидендов сказал глава Сбербанка

Греф подчеркнул, что организация не отступает от своих обязательств и полностью их выполнит.