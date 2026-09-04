Греф рассказал о новом проекте Сбербанка, не связанном с финансами Греф: Сбербанк создаст три новых общественных пространства в регионах РФ

Москва4 сен Вести.Создание всесезонных комфортных общественных пространств — вызов для Сбербанка, заявил в интервью ИС "Вести" президент, председатель правления Герман Греф. Компания уже реализовала более 30 таких проектов и запланировала еще три — в Омске, на Камчатке и в Хабаровске.

По его словам, инфраструктура должна включать разнообразные функциональные зоны: кафе и закусочные, площадки для работы, а также смотровые площадки. Особое внимание стоит уделить привлекательности пространств для туристов. Еще один важный критерий — всесезонность, отметил он.

Они должны быть и зимними, и летними, потому что климат у нас достаточно суров. Это отдельный вызов — как сделать так, чтобы эти пространства трансформировались. Допустим, зимой использовались как каток, соответственно, нужны пункты проката, нужны какие-то точки, где люди могут отогреться, переодеться, должны быть туалеты. А летом они бы конвертировались в пространства, где бы были спортивные площадки, детские площадки и так далее пояснил Греф

Он добавил, что компания уже реализовала подобные проекты более чем в 30 городах России. Также запланировано открытие трех новых пространств — в Омске, на Камчатке и в Хабаровске. Работа по развитию таких территорий будет продолжена.