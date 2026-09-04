Москва4 сен Вести.Мэр Москвы Сергей Собянин занят именно благоустройством города, такой же принцип должен быть и на Дальнем Востоке, чтобы показать всю культуру этого региона. Такое мнение в интервью ИС "Вести" выразил президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф.

Он указал на задачу "Сбера" в вопросе создание ландшафта дальневосточных городов. По его словам, важно по-новому открывать набережные, парки населенных пунктов и поднимать их на следующий уровень.

Мы интегрируем туда все: элементы архитектуры, ландшафтной архитектуры, с чем у нас не очень хорошо. Мы стараемся использовать максимально местные растения, цветы, кустарники, деревья – посажено огромное количество крупномеров. Создаем совершенно новые, дружественные к людям пространства. И у людей, как показывает практика, если вы спросите зачастую, чего не хватает больше всего, как раз не хватает таких городских пространств. И эти пространства радикально меняют город, лицо города. Если посмотреть, что делает в Москве мэр Собянин – он занят как раз именно этим. Сегодня нет ни одного человека, который бы приехал в Москву и сказал, что этот город неудобен или некрасив. Поэтому всю эту культуру мы хотим транслировать сюда на Дальний Восток, в одно из самых прекрасных мест нашей страны сказал Греф

Ранее Греф раскрыл вызов, с котором сталкивается "Сбер" при создании общественных пространств в городах Дальнего Востока. По его словам, важно сделать эти территории всесезонными, чтобы привлекать туристов.