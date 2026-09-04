Москва4 сен Вести.Два ключевых направления инвестиций помогают Дальнему Востоку динамично развиваться и делают его лидером в экономике России: это логистика и добыча полезных ископаемых. Об этом ИС "Вести" рассказал президент и председатель правления Сбербанка Герман Греф.

Ситуация на Дальнем Востоке лучше, чем по всей экономике РФ, считает глава кредитной организации.

Это связано, конечно, с тем, что два ключевых направления инвестиций. Первое — это транспортная логистика в силу поворота на Восток. И второе — это добыча полезных ископаемых. Все-таки здесь были созданы уникальные механизмы поддержки бизнеса, который инвестирует в дальневосточные регионы. И они, конечно, сказываются, и сейчас регион... очень динамично продолжает развиваться сказал глава Сбербанка

Также Греф в интервью сообщил, что Дальний Восток опережает по объему инвестиций Центральный федеральный округ. Сбер, как отметил Греф, много вкладывает в инфраструктурные проекты региона.