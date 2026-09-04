Греф заявил, что только ЦФО опережает Дальний Восток по объему инвестиций Греф: только ЦФО опережает Дальний Восток по объему инвестиций

Москва4 сен Вести.Дальний Восток находится в числе лидеров по объему инвестиций, его опережает только Центральный федеральный округ (ЦФО), отметил президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф в интервью ИС "Вести".

По его словам, на Дальнем Востоке ситуация значительно лучше, чем в других регионах России.

Если посмотреть на объем инвестиций на Дальнем Востоке за прошедшие три года, прирост [составил] 49%, опережает дальневосточный регион только Центральный федеральный округ сообщил Греф

В 2026 году четыре региона Дальнего Востока показали очень хороший прирост инвестиций, а Сахалин сумел сохранить тот же объем инвестиций, что и в предыдущем году, добавил он.