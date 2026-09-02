Москва2 сенВести.Дальний Восток в числе лидеров по внедрению искусственного интеллекта (ИИ), заявил в интервью ИС "Вести" первый зампредседателя правления ПАО "Сбербанк" Александр Ведяхин.
В регионе очень большая возможность и экономический потенциал по внедрению ИИ, подчеркнул он.
Дальний Восток традиционно является одним из лидеров по внедрению ИИ. Мы знаем проекты на Сахалине, мы знаем, что все связанное с беспилотием очень хорошо развивается на Сахалине, очень хорошо идет работа по ИИ в Приморье. Другие регионы Дальнего Востока стараются не отставатьрассказал Ведяхин
Он отметил в регионе достаточно высокий уровень зарплат и указал на "вопросы с рабочей силой". По его словам, это дает хороший экономический эффект.