Зампред Сбера Ведяхин: число трудовых мигрантов из Индии выросло в РФ в 10 раз

Живут компактно и возвращаются домой: названы преимущества индийских мигрантов Зампред Сбера Ведяхин: число трудовых мигрантов из Индии выросло в РФ в 10 раз

Москва2 сен Вести.Первый зампред правления ПАО "Сбербанк" Александр Ведяхин в интервью ИС "Вести" указал на преимущества работы индийских специалистов на Дальнем Востоке.

Из-за нехватки рабочей силы в регионе задействовали трудовые ресурсы из Индии. По словам Ведяхина, за несколько лет количество индийцев, которые приезжают на работу в Россию, выросло примерно в десять раз.

Чем хороша индийская рабочая сила? Они учатся этой профессии в Индии, получают сертификаты для страны пребывания в Индии, оформляют все в Индии, приезжают сюда, живут компактно, работают и уезжают обратно в Индию. Индийцы не мечтают остаться в России, они приезжают зарабатывать деньги и уезжают обратно в Индию пояснил Ведяхин

По его словам, перечисленные факторы снимают многие вопросы, актуальные в обществе.

Хорошая рабочая сила по хорошей цене с минимальными социальными издержками. Собственно говоря, сейчас такой тренд, который активно развивается добавил он

Также восполнить нехватку кадров в регионе помогает искусственный интеллект (ИИ).

Роботизация, но не в формате гуманоидов, которые делают за человека все, но просто хотя бы даже манипуляторы и так далее — такая простая промышленная роботизация дает большой плюс отметил Ведяхин

Ранее президент России Владимир Путин отметил рост туристических обменов между Индией и РФ. Индийцы также находятся в числе лидеров по числу обучающихся в РФ студентов — на сегодняшний день их почти 40 тыс. человек.