Москва2 сен Вести.В России улучшается финансовое положение компаний-экспортеров, во время турбулентности чувствуют себя хорошо предприятия сферы связи, IT и товаров повседневного спроса. Об этом рассказал в интервью ИС "Вести" первый заместитель председателя правления ПАО "Сбербанк" Александр Ведяхин.

Он отметил положительную финансовую динамику экспортных секторов российской экономики из-за менее крепкого рубля.

Долгое время… вызывали у нас тревогу экспортные сектора экономики, но сейчас в связи с изменением курса рубля выручка экспортеров стала более стабильной, она увеличилась. Прибыль увеличивается, капитал тоже увеличивается, поэтому мы видим хорошее улучшение у наших экспортеров. Опять же, посмотрим, но динамика положительная сказал Ведяхин

Помимо экспортеров есть и другие сектора, где предприятия "стабильно хорошо себя чувствуют, даже в турбулентное время", указал топ-менеджер.

Это все, что связано с товарами общего потребления, то, что мы называем FMCG, это связь, IT себя чувствует тоже неплохо. То есть стабильные сектора, на которые есть всегда спрос заявил Ведяхин

Ранее министр экономического развития РФ Максим Решетников в интервью ИС "Вести" спрогнозировал рост российского ВВП по итогам 2026 года на уровне порядка 0,6%.