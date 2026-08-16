Москва16 авг Вести.Восстановление потребительского и инвестиционного спроса, рост грузооборота, а также положительная динамика в машиностроении, строительстве, легкой промышленности и других областях свидетельствуют о восстановлении российской экономики. Об этом в интервью информационной службе "Вести" заявил руководитель центра инвестиционного анализа и макроэкономического прогнозирования Центра стратегических разработок Даниил Наметкин.

По его словам, это не кратковременный конъюнктурный фактор, а результат планомерной работы экономического блока правительства.

То, что стал восстанавливаться спрос, и то, что поехали грузы, то есть появился рост грузооборота, и то, что у нас и машиностроительный сектор, и строительный сектор, и легкая промышленность наконец-таки вышли пока в небольшой, но плюс, это говорит о том, что по широкому кругу отраслей и в разных сегментах мы видим действительно восстановление. То есть оживление и потребительского спроса, и уже частично восстановление инвестиционного спроса. Это говорит о том, что это не какой-то кратковременный конъюнктурный фактор, благодаря там высоким ценам на нефть, которые были в результате ближневосточного конфликта… Нет, это действительно планомерная работа и экономического блока правительства, с одной стороны, и стабилизация макропоказателей сказал Наметкин

Как подчеркнул эксперт, текущие тренды формируют у бизнеса уверенность, что позволяет прогнозировать более значительные показатели в инвестиционной динамике к концу года.

Они дают уверенность все большему количеству бизнесов, что, скорее всего, такие тренды сохранятся, уверенность появляется, и к концу года, скорее всего, я говорю, мы увидим развороты в инвестиционной динамике в большей степени. Потому что бизнес в первую очередь опирается на спрос добавил специалист

Ранее министр экономического развития РФ Максим Решетников заявил, что слаженная работа российского правительства и Центрального банка позволяет минимизировать негативные последствия для экономики и нормализовать финансовую политику страны.