Греф: после изменения геополитики инвесторы из Японии вернутся одними из первых

Глава Сбербанка назвал страну, инвесторы из которой вернутся в РФ среди первых Греф: после изменения геополитики инвесторы из Японии вернутся одними из первых

Москва4 сен Вести.После изменения геополитической ситуации первыми в Россию вернутся инвесторы из Японии и некоторых других азиатских стран, отношения с которыми пока находятся в состоянии некоторой заморозки. Такое мнение высказал в интервью ИС "Вести" президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф.

Глава Сбербанка отметил активность инвесторов из Китая в России - особенно в Приморье.

Здесь китайские инвесторы достаточно активны. Создано за последние пару лет несколько десятков совместных предприятий с китайцами, и китайские инвесторы пришли самостоятельно с различными проектами, поэтому здесь китайское присутствие сильно ощущается отметил Греф

При этом, по словам главы Сбербанка, сейчас наблюдается "некая заморозка отношений" России с некоторыми другими азиатскими странами - например, Японией.

Я думаю, как только изменится немножко геополитика, первыми мы увидим на рынке инвесторов как раз из этих стран. И они видят, как активны китайские инвесторы, они, конечно, боятся потерять рынок здесь сказал Греф

Ранее губернатор Чукотского автономного округа Владислав Кузнецов рассказал ИС "Вести" о привлечении инвесторов в свой регион.