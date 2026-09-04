Москва4 сен Вести.Приход китайского бизнеса в Россию — большое благо, поскольку он дает возможность получить доступ к опыту КНР в организации производства. Об этом заявил президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф в интервью ИС "Вести".

Компания подобрала ряд инвесторов из КНР, а также ищет российских партнеров и проекты, в которые можно было бы инкорпорировать китайский бизнес, рассказал он.

Китайский бизнес становится все более технологичным. Зачастую он сегодня один из самых технологичных в мире. И его приход на российский рынок, мне кажется, — это очень большое благо не только с точки зрения денег, создания новых рабочих мест, но и возможности получить доступ к китайскому опыту организации производства и технологий сообщил Греф

Ранее председатель российской части Российско-китайского комитета дружбы, мира и развития Борис Титов сообщил, что в настоящее время в России работают 15,5 тысячи китайских компаний.