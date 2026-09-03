"Сбер": число компаний с участием КНР в ДВФО выросло в 10 раз за пять лет

"Сбер": количество компаний с китайским участием в ДВФО выросло до 16 тыс. "Сбер": число компаний с участием КНР в ДВФО выросло в 10 раз за пять лет

Москва3 сен Вести.Количество компаний с китайским участием на Дальнем Востоке выросло более чем в 10 раз за пять лет. Об этом в интервью ИС "Вести" заявил заместитель председателя правления Сбербанка Анатолий Попов.

Если в 2021 году на Дальнем Востоке было всего 1,5 тысячи компаний с китайским участием, то сейчас количество таких компаний больше 16 тыс. То есть китайские предприниматели приходят на Дальний Восток. Они где-то сопровождают проекты, связанные с китайским бизнесом, но также работают и в отрасли туризма, поэтому действительно такой рост есть, и мы такую тенденцию фиксируем сказал Анатолий Попов

Он добавил, что отмена визового режима между РФ и Китаем способствует развитию этой тенденции.