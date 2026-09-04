Костин оценил рост клиентов ВТБ по проектам с Китаем Костин рассказал о росте числа клиентов ВТБ по проектам с Китаем

Москва4 сен Вести.ВТБ участвует в развитии двусторонних отношений с Китаем, число клиентов банка за несколько лет выросло до 60 тысяч. Об этом в интервью ИС "Вести" заявил президент - председатель правления Банка ВТБ Андрей Костин на полях Российско-Китайского форума в Хабаровске.

У нас количество клиентов банка [в двусторонних проектах] за несколько лет выросло с полутора тысяч до шестидесяти тысяч. Мы [ВТБ] сегодня главный инструмент расчетов, который проходит, в том числе и в сфере энергетики заявил он

Ранее Костин заявил, что у экономики России наблюдаются умеренные темпы роста, в 2026 году ожидается 0,6% - это достаточно, чтобы экономика страны функционировала правильно. Кроме того, глава ВТБ считает, что ключевая ставка больше повышаться не будет, ожидается ее постепенное снижение.