Альфа-Банк готов помогать компаниям РФ и КНР вести расчеты с использованием ЦФА Альфа-Банк готов помогать бизнесу России и КНР с расчетами с использованием ЦФА

Москва4 сен Вести.Альфа-Банк готов помогать бизнесу России и Китая осуществлять расчеты с использованием цифровых финансовых активов (ЦФА). Об этом заявил ИС "Вести" заместитель председателя правления АО "Альфа-Банк" Павел Высоцкий. Свое интервью он дал на полях 8-й российско-китайской энергетической бизнес-встречи в рамках XI Восточного экономического форума.

Высоцкий отметил тесное сотрудничество России и Китая, особенно в сфере энергетики, и назвал банки одним из ключевых элементов этого сотрудничества.

Ведь 22 тыс. китайских компаний действуют на российском рынке с общей выручкой около 3 трлн рублей, и почти одна треть этих компаний - это клиенты Альфа-Банка. И мы предлагаем им не только финансирование - мы предлагаем им передовые, продвинутые технологии, сервисы. Альфа-Банк сегодня — лидер в сфере цифровых финансовых активов, и поэтому у российских и китайских компаний появляются новые возможности. Расчеты сегодня можно вести в цифровых токенах. И эти новые возможности Альфа-Банк уже давно внедряет, активно использует. И мы бизнесам обеих стран готовы помочь их внедрять сказал Высоцкий

По его словам, это касается в том числе и использования криптовалют.

Мы в этой связи в числе передовиков сказал Высоцкий

Ранее заместитель председателя правления Сбербанка Анатолий Попов сообщил ИС "Вести" о росте количества компаний с китайским участием на Дальнем Востоке — более чем в 10 раз за пять лет.