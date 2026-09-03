Китай намерен углубить сотрудничество с Дальним Востоком России Вице-премьер КНР заявил об углублении сотрудничества с Дальним Востоком РФ

Москва3 сен Вести.Китай планирует углублять стратегическое партнерство с Дальним Востоком России и наращивать региональное сотрудничество с РФ, заявил вице-премьер Госсовета КНР Дин Сюэсян, выступая на Восточном экономическом форуме.

Вице-премьер отметил, что по мере того как стратегия развития Дальнего Востока России будет успешно воплощаться в жизнь, условия для роста инфраструктурной отрасли и прочих секторов экономики в регионе станут постоянно улучшаться.

Все это открывает новые и более широкие возможности для углубления сотрудничества между Китаем и Россией, а также между северо-востоком КНР и Дальним Востоком, для повышения благосостояния народов обеих стран подчеркнул он

Дин Сюэсян отметил, что китайская сторона готова вместе с Россией в полной мере реализовывать важные договоренности лидеров двух государств, способствовать углублению и выходу на новый уровень регионального партнерства. По его словам, это придаст дополнительный импульс здоровому и стабильному развитию российско-китайских отношений.