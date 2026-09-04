Глава "Опоры России" рассказал о переманивании дальневосточных компаний в Китай Глава "Опоры России" Катырин: дальневосточные компании переезжают в Китай

Москва4 сен Вести.Российские компании из Дальневосточного федерального округа начали перерегистрироваться в Китае. Об этом заявил глава ассоциации "Опора России" Александр Катырин в кулуарах Восточного экономического форума.

По его словам, основными причинами являются дорогая рабочая сила, высокая стоимость заемных денег и значительная фискальная нагрузка.

Наши товарищи из Китая уже переманивают дальневосточные компании перерегистрироваться в китайских промпарках, технопарках — через реку, грубо говоря сказал Катырин

Он подчеркнул, что китайская сторона предлагает кредиты под три процента, гранты на капитальные затраты и низкие налоги, что выглядит привлекательным.

Ранее президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф заявил, что приход китайского бизнеса в Россию — большое благо, поскольку он дает возможность получить доступ к опыту КНР в организации производства.