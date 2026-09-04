Москва4 сенВести.Российские компании из Дальневосточного федерального округа начали перерегистрироваться в Китае. Об этом заявил глава ассоциации "Опора России" Александр Катырин в кулуарах Восточного экономического форума.
По его словам, основными причинами являются дорогая рабочая сила, высокая стоимость заемных денег и значительная фискальная нагрузка.
Наши товарищи из Китая уже переманивают дальневосточные компании перерегистрироваться в китайских промпарках, технопарках — через реку, грубо говорясказал Катырин
Он подчеркнул, что китайская сторона предлагает кредиты под три процента, гранты на капитальные затраты и низкие налоги, что выглядит привлекательным.
Ранее президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф заявил, что приход китайского бизнеса в Россию — большое благо, поскольку он дает возможность получить доступ к опыту КНР в организации производства.