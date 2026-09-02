Москва2 сен Вести.Международная конференция по искусственному интеллекту AI Journey пройдет в Москве с 25 по 27 ноября. Даты мероприятия озвучил на Восточном экономическом форуме первый заместитель председателя правления Сбера Александр Ведяхин. Компания является организатором конференции.

Россия последовательно наращивает собственные компетенции в сфере искусственного интеллекта, создавая передовые решения, которые уже работают внутри страны на благо общества. Наш подход — это суверенный ИИ, который не ограничивает пользователя, а расширяет его возможности в бизнесе, науке, образовании и повседневной жизни отметил Ведяхин

По его словам, такой подход становится продолжением потенциала человека и надежным инструментом для построения будущего, "в котором хочется жить". Ведяхин подчеркнул, что AI Journey входит в число крупнейших мировых событий в сфере искусственного интеллекта и ежегодно объединяет ведущих специалистов различных областей со всего мира.

В Сбере уточнили, что конференция пройдет в гибридном формате - очно и онлайн. Каждый день мероприятия традиционно будет посвящен технологиям ИИ: участники расскажут о последних трендах в сфере и обсудят перспективы индустрии. В бизнес-день эксперты затронут влияние искусственного интеллекта на экономику и подходы к корпоративной ИИ-трансформации, а также отраслевые и универсальные особенности внедрения технологии в госуправление и бизнес. Главными темами научного дня станут технологии искусственного интеллекта следующего поколения и ключевые тренды отрасли.

В рамках развития международной повестки на мероприятии вновь пройдет деловой форум БРИКС+ по ИИ. Также запланирован трек "Общество", где учащимся школ, вузов и взрослым участникам расскажут о внедрении ИИ в повседневную жизнь и его использовании для повышения эффективности. Кроме того, на конференции состоится церемония награждения победителей премии "Лидеры ИИ" под эгидой Альянса в сфере ИИ и финалистов конкурсов AI Challenge для детей и молодежи и AIJ Contest для специалистов.