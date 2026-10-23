Эльвира Набиуллина: для защиты банков ЦБ принимает все меры

Для защиты банков, принимаются все меры, заявила Набиуллина Эльвира Набиуллина: для защиты банков ЦБ принимает все меры

Москва23 окт Вести.В ходе пресс-конференции глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина заявила, что регулятор принимает все возможные меры для защиты российской банковской сферы.

Все меры принимаются для защиты инфраструктуры, и если что-то произойдет, для быстрого восстановления всех сервисов заверила глава ЦБ РФ

Эльвира Набиуллина дала традиционную пресс-конференцию после решения Банка России сохранить ключевую ставку на уровне 14%. В ходе мероприятия глава ЦБ также заявила, что рост спроса и сокращение предложения – это самое неприятное сочетание рисков для российской экономики.