Москва23 октВести.В ходе пресс-конференции глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина заявила, что регулятор принимает все возможные меры для защиты российской банковской сферы.
Все меры принимаются для защиты инфраструктуры, и если что-то произойдет, для быстрого восстановления всех сервисовзаверила глава ЦБ РФ
Эльвира Набиуллина дала традиционную пресс-конференцию после решения Банка России сохранить ключевую ставку на уровне 14%. В ходе мероприятия глава ЦБ также заявила, что рост спроса и сокращение предложения – это самое неприятное сочетание рисков для российской экономики.