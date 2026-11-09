Набиуллина назвала высокую инфляцию самым несправедливым из всех налогов

Набиуллина назвала "самый несправедливый налог" Набиуллина назвала высокую инфляцию самым несправедливым из всех налогов

Москва9 ноя Вести.Глава Банка России Эльвира Набиуллина назвала высокий рост цен самым несправедливым налогом из всех существующих, поскольку подорожание товаров и услуг прежде всего отражается на наименее обеспеченных гражданах.

Из всех возможных налогов высокий рост цен — это самый несправедливый налог, он бьет по самым незащищенным людям. Поэтому мы решительно настроены на то, чтобы снижать инфляцию, завершить период высокой инфляции сказала она

Заявление прозвучало на совместном заседании комитетов Госдумы, посвященном подготовке к рассмотрению Основных направлений единой государственной денежно-кредитной политики на 2027 год, а также на 2028 и 2029 годы.

По словам руководителя регулятора, на ту же задачу ориентирована и бюджетная политика, которой придерживается правительство.

Ранее в ЦБ отмечали, что российская экономика "перегрелась" в третьем квартале 2026 года.