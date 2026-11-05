Российская экономика "перегрелась" в третьем квартале 2026 года Центробанк зафиксировал перегрев экономики в III квартале 2026 года

Москва5 ноя Вести.Экономика России в третьем квартале вернулась в зону перегрева. Об этом свидетельствуют выводы, сделанные во время обсуждения ключевой ставки Банка России. Резюме дискуссии опубликовано на сайте регулятора.

В документе сказано, что в РФ наблюдается разрыв между спросом и предложением. В отдельных отраслях производственные возможности уступают тем, что необходимы для удовлетворения растущего спроса, что и называется перегревом.

По итогам обсуждения участники пришли к выводу, что в 3к26 экономика вновь перешла к положительному разрыву выпуска. Внутренний спрос продолжал расти, тогда как в отдельных отраслях возможности предложения были временно ограничены говорится в резюме

Ранее вице-премьер – министр финансов России Антон Силуанов констатировал рост объема наличных денег в российской экономике. Он назвал это цикличным явлением.