Москва31 октВести.Рост объема наличных денег в экономике России - цикличное явление, заявил вице-премьер - министр финансов России Антон Силуанов в интервью Павлу Зарубину для ИС "Вести".
Действительно, объем наличных чуть подрос. Но с другой стороны, это такой цикличный момент. Сейчас подросло, скоро будет безналичный расчет [больше]сказал Силуанов
Ранее доцент кафедры экономической политики и экономических измерений Государственного университета управления Максим Чирков рассказал в интервью ИС "Вести", чем вызвано желание россиян хранить наличные деньги.