Силуанов назвал рост объема наличных в экономике цикличным явлением Силуанов: рост объема наличных денег в экономике России - цикличное явление

Москва31 окт Вести.Рост объема наличных денег в экономике России - цикличное явление, заявил вице-премьер - министр финансов России Антон Силуанов в интервью Павлу Зарубину для ИС "Вести".

Действительно, объем наличных чуть подрос. Но с другой стороны, это такой цикличный момент. Сейчас подросло, скоро будет безналичный расчет [больше] сказал Силуанов

Ранее доцент кафедры экономической политики и экономических измерений Государственного университета управления Максим Чирков рассказал в интервью ИС "Вести", чем вызвано желание россиян хранить наличные деньги.