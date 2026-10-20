Москва20 окт Вести.Изменения в финансовом блоке правительства РФ связаны с пристальным вниманием к эффективности использования каждого бюджетного рубля. Об этом в интервью информационной службе "Вести" заявил министр финансов РФ Антон Силуанов.

Сейчас пристальное внимание к эффективности использования каждого рубля бюджетного. Поэтому вопрос, во-первых, – изыскание ресурсов, реализация задач, поставленных президентом. Во-вторых, качественное их использование, с тем, чтобы была отдача, и чтобы был результат. Вот, собственно, думаю, что с этим и связано