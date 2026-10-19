В правительстве РФ появится новая должность Мишустин выдвинул Силуанова на новый пост вице-премьера - главы Минфина

Москва19 окт Вести.Премьер-министр России Михаил Мишустин внес в Госдуму кандидатуру Антона Силуанова на новую должность заместителя председателя правительства — министра финансов. Об этом сообщила пресс-служба кабмина.

Пост вице-премьера, совмещенный с должностью главы министерства финансов, появится в структуре российского правительства.

На этот пост предложена кандидатура министра финансов Антона Силуанова говорится в сообщении кабмина

Решение о кадровых изменениях было принято после встречи Мишустина с президентом Владимиром Путиным. Согласованные с главой государства кандидатуры премьер направил на утверждение депутатам Госдумы.