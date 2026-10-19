Москва19 октВести.Премьер-министр России Михаил Мишустин внес в Госдуму кандидатуру Антона Силуанова на новую должность заместителя председателя правительства — министра финансов. Об этом сообщила пресс-служба кабмина.
Пост вице-премьера, совмещенный с должностью главы министерства финансов, появится в структуре российского правительства.
На этот пост предложена кандидатура министра финансов Антона Силуановаговорится в сообщении кабмина
Решение о кадровых изменениях было принято после встречи Мишустина с президентом Владимиром Путиным. Согласованные с главой государства кандидатуры премьер направил на утверждение депутатам Госдумы.