Москва22 окт Вести.Четыре новых вице-премьера были назначены в правительстве России. Соответствующие указы подписал президент РФ Владимир Путин.

Документы размещены на портале официального публикования правовых актов. Все указы вступают в силу со дня подписания – 22 октября 2026 года.

На должность вице-премьера – руководителя аппарата правительства назначена Ирина Окладникова, которая ранее занимала пост заместителя министра финансов.

Олег Кожемяко стал вице-премьером – полномочным представителем президента в Дальневосточном федеральном округе.

Заместителем председателя правительства РФ также стал Андрей Никитин. Ранее он возглавлял министерство транспорта страны.

Также в кабмине была учреждена новая должность – вице-премьер – министр финансов РФ. На нее назначен Антон Силуанов.

Кандидатуры ранее были утверждены Госдумой.