Песков: все вице-премьеры продолжат работу до выхода указов президента

Все вице-премьеры продолжат работать на постах до выхода указов президента Песков: все вице-премьеры продолжат работу до выхода указов президента

Москва19 окт Вести.Все вице-премьеры продолжат выполнять свои обязанности до выхода соответствующих указов главы государства Владимира Путина, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Все вице-премьеры будут работать на своих должностях до выхода соответствующих указов президента сказал он

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин принял решения по кадровым изменениям в правительстве. Глава кабмина направил на утверждение в ГД кандидатуры четырех новых вице-премьеров. В частности, появится новый пост вице-премьера - министра финансов, который займет действующий глава Минфина Антон Силуанов.