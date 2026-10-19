Москва19 окт Вести.Расширение полномочий главы Минфина Антона Силуанова, кандидатуру которого выдвинули на новый пост вице-премьера - министра финансов, обусловлено необходимостью дополнительной координации финансовой сферы, объяснил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В нынешний период, конечно, необходимы дополнительная координация, финансовая дисциплина. И с точки зрения вице-премьера, который по распределению полномочий курирует несколько ведомств и подразделений, конечно, это будут расширенные полномочия у Антона Силуанова сказал он

При этом Песков напомнил о разъяснениях пресс-секретаря главы правительства Бориса Белякова, который привел все подробности о перестановках в кабмине.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин направил на утверждение в Госдуму кандидатуры новых членов правительства.