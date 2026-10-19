Москва19 октВести.Создание должности вице-премьера — министра финансов России связано с необходимостью укрепления финансовой устойчивости страны. Об этом заявил пресс-секретарь председателя правительства Борис Беляков.
По его словам, в условиях ужесточения внешнего давления на Россию особое значение приобретают финансовая устойчивость, сбалансированность бюджета и повышение эффективности государственных расходов.
Этим обусловлено появление в структуре правительства новой должности вице-премьера, отвечающего непосредственно за финансовые вопросысказал Беляков
На новый пост предложена кандидатура действующего министра финансов Антона Силуанова. Беляков подчеркнул, что профессиональный опыт Силуанова позволит ему совмещать руководство Минфином с обязанностями вице-премьера.
Ранее премьер-министр Михаил Мишустин внес кандидатуру Силуанова на утверждение в Госдуму после согласования с президентом Владимиром Путиным.