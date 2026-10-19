В кабмине объяснили кандидатуру Силуанова на новую должность В правительстве объяснили появление должности вице-премьера - главы Минфина

Москва19 окт Вести.Создание должности вице-премьера — министра финансов России связано с необходимостью укрепления финансовой устойчивости страны. Об этом заявил пресс-секретарь председателя правительства Борис Беляков.

По его словам, в условиях ужесточения внешнего давления на Россию особое значение приобретают финансовая устойчивость, сбалансированность бюджета и повышение эффективности государственных расходов.

Этим обусловлено появление в структуре правительства новой должности вице-премьера, отвечающего непосредственно за финансовые вопросы сказал Беляков

На новый пост предложена кандидатура действующего министра финансов Антона Силуанова. Беляков подчеркнул, что профессиональный опыт Силуанова позволит ему совмещать руководство Минфином с обязанностями вице-премьера.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин внес кандидатуру Силуанова на утверждение в Госдуму после согласования с президентом Владимиром Путиным.