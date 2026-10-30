Силуанова назначили курировать финпланирование, исполнение бюджета и налоги Силуанов продолжит курировать финансово-бюджетный блок в правительстве России

Москва30 окт Вести.Вице-премьер — министр финансов Антон Силуанов в обновленной структуре правительства Российской Федерации сохранит за собой кураторство над финансовым блоком, охватывающим бюджетную, налоговую и денежно-кредитную сферы.

Об этом сообщает пресс-служба кабинета министров.

В зону ответственности Силуанова войдут вопросы государственного стратегического финансового планирования, развития и модернизации бюджетной системы, исполнение бюджета страны, а также выработка единой финансовой и налоговой политики.

Кроме того, вице-премьер продолжит контролировать управление суверенными финансовыми активами и государственным долгом России, процессы пополнения и использования средств Фонда национального благосостояния, государственное регулирование национального финансового рынка, сферы страхования и аудита, а также надзор за системой государственных закупок.

Ранее Ранее председатель правительства РФ Михаил Мишустин утвердил распределение обязанностей между вице-премьерами.