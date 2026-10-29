Москва29 окт Вести.Выполнение социальных обязательств является главным приоритетом для бюджета, заявил ИС "Вести" глава Минфина Антон Силуанов.

По его словам, такой ориентир сохраняется для всех проектов бюджетов. В новом проекте это также учтено.

Наш приоритет всегда в любых бюджетах – социальные обязательства. Главная задача - найти средства для того, чтобы все индексации, все выплаты, которые предусмотрены законодательством, были четко обеспечены бюджетными деньгами заявил он

В проекте финансового документа так и есть, заключил он. По его словам, дефицит российского бюджета в следующем году составит 2,2% валового внутреннего продукта (ВВП).

29 октября Госдума РФ приняла в I чтении проект бюджета страны на 2027-2029 годы. Второе чтение запланировано на 19 ноября.