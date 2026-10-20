Москва20 окт Вести.Средний плановый дефицит бюджета России на ближайшие три года составит 2% ВВП, что является небольшим показателем с учетом стоящих перед РФ глобальных задач, заявил глава Минфина РФ Антон Силуанов на встрече с представителями фракции Госдумы "Справедливая Россия".

Силуанов встречается с представителями думских фракций перед обсуждением в Госдуме обновленного состава правительства.

Вы сказали вначале - "большой дефицит". Я бы здесь поспорил. У нас средний дефицит в следующей трехлетке около 2% ВВП. Считаю, что в условиях, когда мы концентрируем ресурсы на глобальнейших задачах, которые стоят перед нашей страной, это небольшой дефицит сказал Силуанов

Министр добавил, что подобный дефицит позволяет России сохранять низкий уровень государственного долга, и напомнил, что у стран G20 дефицит бюджета в среднем составляет около 5% ВВП.

Ранее комитет Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам поддержал проект федерального бюджета России на 2027-2029 годы. Ключевыми приоритетами бюджета на этот период станут выполнение социальных обязательств, помощь ветеранам спецоперации и их близким, обеспечение потребностей обороны и безопасности государства, а также достижение национальных целей.

Председатель палаты парламента Вячеслав Володин считает, что предложенный на должность вице-премьера - министра финансов РФ Силуанов обладает качествами, которые позволяют эффективно работать с Госдумой. Думский комитет по бюджету и налогам рекомендовал нижней палате парламента утвердить Антона Силуанова в предлагаемой премьер-министром страны Михаилом Мишустиным должности.