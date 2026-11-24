Силуанов заявил, что в бюджете на 2027-2029 г. есть ресурсы на главные задачи РФ Силуанов: бюджет России на 2027-2029 год обеспечен необходимыми ресурсами

Москва24 ноя Вести.Все необходимые ресурсы на главные задачи Российской Федерации в принятом на 2027-2029 год Госдумой бюджете страны есть. Об этом вице-премьер – министр финансов РФ Антон Силуанов заявил в ответ на вопрос журналиста ИС "Вести" Марии Кудрявцевой.

По его словам, бюджет отвечает и внешним вызовам.

Но тот бюджет, который сегодня приняла Государственная Дума, отвечает внешним вызовам, потому что снижается дефицит бюджета в сравнении с уровнем текущего года… Деньги в рамках нацпроектов и в рамках программ, которые обеспечивают эти задачи, определены в полном объеме. Пришлось определять приоритеты, где-то отходить от более жестких позиций, но основная линия выдержана. Ресурсы на главные задачи есть сказал Силуанов

Также Силуанов заявил, что цена на нефть будет "меньше беспокоить" Россию.

24 ноября Госдума утвердила федеральный бюджет России на 2027 год и плановый период 2028-2029 годов.