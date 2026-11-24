Силуанов: цена на нефть будет меньше беспокоить РФ

Силуанов заявил, что цена на нефть будет меньше беспокоить Россию Силуанов: цена на нефть будет меньше беспокоить РФ

Москва24 ноя Вести.Цена на нефть будет меньше беспокоить Россию, так как теперь страна в меньшей степени зависит от конъюнктурных колебаний цены. Об этом вице-премьер – министр финансов РФ Антон Силуанов заявил в ответ на вопрос журналиста ИС "Вести" Марии Кудрявцевой.

По его словам, изменилась и цена отсечки нефти в рамках нового бюджета на 2027-2029 годы.

Цена на нефть нас меньше теперь будет беспокоить, потому что цена отсечки (отсечения. - Прим. ред.) снизилась с 59 до 50 за баррель. И мы в меньшей степени зависим уже от конъюнктурных колебаний цены на нефть отметил Силуанов

24 ноября Государственная дума утвердила федеральный бюджет России на 2027 год и плановый период 2028-2029 годов.