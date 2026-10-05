Силуанов: доля нефтегазовых доходов в 2027-2029 гг. в бюджете РФ не превысит 17%

Минфин: доля нефтегазовых доходов в 2027-2029 годах в бюджете РФ не превысит 17% Силуанов: доля нефтегазовых доходов в 2027-2029 гг. в бюджете РФ не превысит 17%

Москва5 окт Вести.В течение следующих трех лет доля нефтегазовых доходов в российском бюджете не превысит 17%, бюджет РФ становится менее зависимым от колебаний цен на нефть и газ. Об этом сообщил министр финансов России Антон Силуанов.

Доля нефтегазовых доходов не превысит в предстоящей трехлетке 17%. Мы говорим о том, что зависимость от конъюнктуры бюджета снижается. Так называемый ненефтегазовый баланс также составит около 5%, что является минимальным уровнем, начиная с 2008 г. пояснил Силуанов на парламентских слушаниях в Совете Федерации

Глава ведомства также отметил, что подготовленный проект бюджета на ближайшие три года устойчив к любым сценариям развития экономики.

Ранее замглавы администрации президента России Орешкин назвал преимущество нового бюджета России.