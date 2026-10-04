Москва4 окт Вести.С новым бюджетом России, проект которого был внесен правительством на рассмотрение в Государственную думу, не стоит опасаться рисковых сценариев. Об этом заявил в комментарии Павлу Зарубину для ИС "Вести" замглавы администрации президента России Максим Орешкин.

Он ответил на вопрос журналиста о том, хватит ли у России экономических сил противостоять стремлению Европы воевать с Россией. Орешкин обратил внимание на то, что новый бюджет построен на финансовой устойчивости.

У нас с силами все хорошо. Бюджет, который сейчас правительство внесло в Государственную думу - бюджет финансовой устойчивости, финансовой стабильности. Здесь опасаться каких-то рисковых сценариев абсолютно не стоит. Заложены низкие цены на нефть, очень консервативный подход, поэтому здесь все стабильно сказал он

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что закон о бюджете России должен быть сбалансированным и реалистичным, а при его подготовке необходимо исключить популистские решения, которые могут негативно сказаться на ситуации в стране.