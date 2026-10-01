Орешкин рассказал, за счет чего Россия сохраняет и улучшает экономику

Орешкин заявил об устойчивости российской экономики Орешкин рассказал, за счет чего Россия сохраняет и улучшает экономику

Москва1 окт Вести.Финансово-экономическое состояние России является абсолютно устойчивым. Это достигается благодаря ответственной экономической, финансовой политике. Об этом в интервью ИС "Вести" заявил замглавы администрации президента России Максим Орешкин в кулуарах международного дискуссионного клуба "Валдай".

Сейчас правительство внесло новый бюджет в Госдуму. Это бюджет абсолютной финансовой устойчивости, которая говорит о том, что у правительства есть сбалансированная модель развития, которую оно предлагает, и есть ресурсы отметил он

По словам Орешкина, финансовая политика РФ также носит абсолютно устойчивый характер. В частности, это достигается за счет проводимой ЦБ сбалансированной денежно-кредитной политики.

Заседание международного клуба "Валдай" в 2026 году проходит с 28 сентября по 1 октября. Его тема - "Ответственность за будущее".