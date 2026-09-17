Москва17 сен Вести.Российские компании и предприятия работают устойчиво. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам.

По словам главы государства, экономическая динамика в России в целом "соответствует нашим ожиданиям". По итогам всего текущего года рост валового внутреннего продукта (ВВП) будет находиться в пределах 1%, сказал президент. Он уточнил, что примерно такой прогноз и закладывался при подготовке бюджетных проектировок на 2026 год.

Отечественные компании, предприятия работают устойчиво. Это видно и по ситуации на рынке труда, где безработица находится около исторических минимумов — 2,3% сказал глава государства

Путин также заявил о росте зарплат: за первое полугодие - плюс 6,5% в реальном выражении.

Кроме того, президент добавил, что стабильная ситуация на рынке труда и рост доходов населения отражаются и на потребительском спросе. По данным российского лидера, розничные продажи за семь месяцев текущего года выросли на 5,4%.