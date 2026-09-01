Москва1 сенВести.Советник председателя Центробанка РФ Кирилл Тремасов заявил, что российская экономика вызывает у него ассоциации с верблюдом из-за ее устойчивости и выживаемости в экстремальных условиях.
Тремасов ответил на просьбу сравнить российскую экономику с каким-либо животным.
По его словам, устойчивость и выживаемость – главные характеристики экономики РФ в последние годы.
Животное, которое может выживать в самых экстремальных условиях, у меня почему-то ассоциация с верблюдомсказал Тремасов, выступая на Восточном экономическом форуме
Ранее специальный представитель президента по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Борис Титов заявил, что полная переориентация российской экономики на военные нужды означает переход в "режим берсерка", который может существовать только крайне ограниченный срок.