В ЦБ сравнили российскую экономику с верблюдом Советник главы ЦБ Тремасов сравнил российскую экономику с верблюдом

Москва1 сен Вести.Советник председателя Центробанка РФ Кирилл Тремасов заявил, что российская экономика вызывает у него ассоциации с верблюдом из-за ее устойчивости и выживаемости в экстремальных условиях.

Тремасов ответил на просьбу сравнить российскую экономику с каким-либо животным.

По его словам, устойчивость и выживаемость – главные характеристики экономики РФ в последние годы.

Животное, которое может выживать в самых экстремальных условиях, у меня почему-то ассоциация с верблюдом сказал Тремасов, выступая на Восточном экономическом форуме

Ранее специальный представитель президента по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Борис Титов заявил, что полная переориентация российской экономики на военные нужды означает переход в "режим берсерка", который может существовать только крайне ограниченный срок.