ЦБ: оценки МСБ по экономике не хуже, чем у крупных компаний

Мониторинг ЦБ: МСБ отмечает сдержанный, но позитивный рост ЦБ: оценки МСБ по экономике не хуже, чем у крупных компаний

Москва11 июн Вести.Банк России не фиксирует существенных различий в оценках экономической ситуации между малым и средним бизнесом (МСБ) и крупными компаниями, заявил заместитель председателя Центробанка Алексей Заботкин в интервью газете "Ведомости".

По словам Заботкина, мониторинг регулятора показывает, что за последние полгода — до девяти месяцев — оценки экономической обстановки ухудшились по сравнению с первой половиной 2025 года и по сравнению с уровнями 2021 года. При этом, отметил он, изменения в налоговом законодательстве в текущем году затронули малый бизнес сильнее, чем крупных участников рынка.

Однако Банк России не выявил признаков значительного ухудшения или более выраженного спада в оценках сектора малого бизнеса по сравнению с крупными предприятиями подчеркнул зампред ЦБ

По его словам, представители МСБ в целом оценивают ситуацию в духе сценария сдержанного, но всё же положительного роста.

Заботкин также обратил внимание на то, что влияние налоговых изменений требует внимания со стороны властей и бизнеса и будет учитываться при дальнейшем мониторинге и выработке мер поддержки. Конкретные рекомендации или новые инструменты поддержки в интервью не приводились.