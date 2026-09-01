Титов предупредил, что есть риск "режима берсерка" в экономике

Титов заявил о риске перехода экономики в "режим берсерка" Титов предупредил, что есть риск "режима берсерка" в экономике

Москва1 сен Вести.Полная переориентация российской экономики на военные нужды означает переход в "режим берсерка", который может существовать только крайне ограниченный срок, заявил РБК специальный представитель президента по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Борис Титов.

Он отметил, что между военным и гражданским секторами экономики всегда существовал симбиоз, и многие технические изобретения родились в недрах ВПК, но важно соотношение между этими секторами.

В случае полной переориентации экономики на военные нужды она перейдет в "режим берсерка", полагает спецпредставитель президента.

Это вообще не экономика, это такой "режим берсерка", который может существовать лишь крайне ограниченное время и о необходимости которого надо сто раз задуматься указал Титов

Берсерки - это бесстрашные воины из древнескандинавской и германской мифологии, которые не чувствовали боли и отличались неистовостью в сражениях.

Ранее Титов отмечал, что экономические отношения России со странами Запада не вернутся к прежнему состоянию даже в случае нормализации политических связей.

Мэр Москвы Сергей Собянин называл никчемными и ненужными разговоры о том, чтобы развернуть всю экономику на войну. По его словам, "убить нормальную экономику – это убить вообще страну".