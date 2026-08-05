Москва5 авг Вести.Разговоры о том, чтобы развернуть всю экономику страны на войну, никчемны и не нужны. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин в интервью генеральному директору агентства ТАСС Андрею Кондрашову.

Он отметил, что современная экономика работает по-другому.

Если не будет самой экономики мирной жизни, не будет налогов, не будет доходов населения, политическая ситуация совершенно будет другая, то и мы не достигнем успеха в войне. И убить жизнь, убить нормальную экономику – это убить вообще страну. Поэтому это такие ненужные, никчемные разговоры пояснил глава города

Собянин подчеркнул, что подобные разговоры, как правило, ведут те, кто не понимает, как выстроены современные экономика и война. Последняя, уточнил мэр, ведется на два фронта – непосредственно зона боевых действий и поддержание "здоровой стабильной экономики страны", без которой победа невозможна.