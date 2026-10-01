Минфин РФ планирует перейти на шестилетний бюджет Минфин анонсировал переход с трехлетнего на шестилетнее бюджетное планирование

Москва1 окт Вести.Минфин планирует перейти к полноценному шестилетнему бюджетному планированию. Об этом говорится в "Основных направлениях бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2027 год и на плановый период 2028 и 2029 годов".

В документе отмечается, что для повышения качества и эффективности планирования бюджета на 2027-2029 годы предполагается синхронизировать сроки подготовки трехлетнего федерального бюджета и проекта долгосрочного бюджетного прогноза. Это должно обеспечить переход к шестилетнему горизонту планирования.

Аналогичные требования Минфин намерен распространить и на регионы.

В ближайшие три года планируется установить единые правила разработки долгосрочных бюджетных прогнозов субъектов РФ. Они будут включать сроки, условия подготовки, а также требования к структуре и содержанию таких прогнозов.

Кроме того, ведомство намерено закрепить преемственность между долгосрочным и среднесрочным бюджетным планированием на региональном уровне.

30 сентября правительство направило в Госдуму проект федерального бюджета на 2027 год, а также на плановый период 2028-2029 годов.