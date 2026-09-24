Минфин РФ: в ближайшие три года дефицит бюджета будет на уровне 2% ВВП

По прогнозу Минфина дефицит бюджета в ближайшие 3 года будет на уровне 2% ВВП Минфин РФ: в ближайшие три года дефицит бюджета будет на уровне 2% ВВП

Москва24 сен Вести.В 2027-2029 годах дефицит федерального бюджета России прогнозируется на уровне 2% ВВП страны. Такой показатель будет сохраняться ежегодно. Об этом сообщила пресс-служба Минфина РФ.

Свою оценку ведомство представило в рамках пакета бюджетных законопреоктов, которые были внесены в правительство на рассмотрение.

Дефицит федерального бюджета составит порядка 2% ВВП ежегодно говорится в сообщении пресс-службы Минфина РФ

Ранее глава ведомства Антон Силуанов назвал бюджет на следующие три года непростым.