Москва24 сенВести.В 2027-2029 годах дефицит федерального бюджета России прогнозируется на уровне 2% ВВП страны. Такой показатель будет сохраняться ежегодно. Об этом сообщила пресс-служба Минфина РФ.
Свою оценку ведомство представило в рамках пакета бюджетных законопреоктов, которые были внесены в правительство на рассмотрение.
Дефицит федерального бюджета составит порядка 2% ВВП ежегодноговорится в сообщении пресс-службы Минфина РФ
Ранее глава ведомства Антон Силуанов назвал бюджет на следующие три года непростым.