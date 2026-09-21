Москва21 сен Вести.Дефицит бюджета в России ожидается на уровне 3% валового внутреннего продукта (ВВП). Об этом в интервью ИС "Вести" заявил министр финансов РФ Антон Силуанов.

По его словам, в ходе исполнения бюджета возникли дополнительные потребности в расходах, и для этого будут предусмотрены источники их финансирования.

Мы ожидаем, что дефицит будет больше, чем запланировали, но будет в пределах трех процентов валового внутреннего продукта. Главное, что источниками финансирования этого дефицита будут в основном остатки средств. Мы будем выходить на рынок, но в тех пределах, которые обеспечат нам устойчивое положение финансового рынка. То есть общий объем заимствований, который мы предусматривали, будет несколько превышен, но это ни в коем случае не будет отражаться на финансах сказал он

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что приоритетными при формировании бюджета на 2027 год должны быть вопросы безопасности, обороноспособности, а также социальные обязательства.