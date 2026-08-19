Силуанов: госдолг регионов РФ с начала 2026 года сократился до 3,3 трлн рублей

Силуанов заявил, что госдолг регионов РФ сократился до 3,3 трлн рублей Силуанов: госдолг регионов РФ с начала 2026 года сократился до 3,3 трлн рублей

Москва19 авг Вести.Государственный долг российских регионов с начала 2026 года сократился до уровня в 3,3 трлн рублей, заявил министр финансов России Антон Силуанов в ходе заседания Совета по стратегическому развитию.

Заседание Совета по стратегическому развитию и национальным проектам проводит в среду президент РФ Владимир Путин.

По словам Силуанова, основным фактором снижения долговой нагрузки регионов стало списание двух третей задолженности по бюджетным кредитам.

Госдолг сократился с начала года на 115 млрд рублей и составил 3,3 трлн руб. или 17% к собственным доходам сказал министр

Доходы региональных бюджетов с начала 2026 года выросли на 6% и составили более 15 трлн рублей, подчеркнул министр. Кроме того, на 10% увеличились поступления от налогов на доходы физических лиц, основного источника доходов регионов.

В Минфине 16 июля заявили, что объем внешнего государственного долга России по состоянию на 1 июля 2026 года составил 55,494 млрд долларов.