Силуанов: рыночной задолженности нет у 43 регионов России Силуанов: 43 российских региона не имеют рыночной задолженности

Москва19 авг Вести.Министр финансов РФ Антон Силуанов сообщил в ходе заседания Совета по стратегическому развитию, что сейчас 43 региона России не имеют рыночной задолженности.

В среду президент РФ Владимир Путин проводит заседание Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.

Как отметил Силуанов, с начала года рыночный долг регионов снизился на 60 миллиардов рублей, до уровня в 5,2% от собственных доходов.

43 региона не имеют рыночной задолженности, еще у 24 регионов она составляет менее 10% от собственных доходов заявил министр

По его словам, Минфин тесно контактирует с регионами с повышенной долговой нагрузкой, особенно по коммерческим кредитам. Таким регионам министерство оказывает финансовую поддержку, но требует принять меры для сбалансированности бюджетов.

В июле Путин на совещании по экономическим вопросам дал поручение обеспечить региональным бюджетам дополнительную поддержку.