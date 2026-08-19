Москва19 авгВести.Министр финансов РФ Антон Силуанов сообщил в ходе заседания Совета по стратегическому развитию, что сейчас 43 региона России не имеют рыночной задолженности.
В среду президент РФ Владимир Путин проводит заседание Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.
Как отметил Силуанов, с начала года рыночный долг регионов снизился на 60 миллиардов рублей, до уровня в 5,2% от собственных доходов.
43 региона не имеют рыночной задолженности, еще у 24 регионов она составляет менее 10% от собственных доходовзаявил министр
По его словам, Минфин тесно контактирует с регионами с повышенной долговой нагрузкой, особенно по коммерческим кредитам. Таким регионам министерство оказывает финансовую поддержку, но требует принять меры для сбалансированности бюджетов.
В июле Путин на совещании по экономическим вопросам дал поручение обеспечить региональным бюджетам дополнительную поддержку.