Москва19 авг Вести.Дефицит консолидированного бюджета РФ составил 160 млрд рублей. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.

По его словам, состоянию региональных финансов необходимо уделить особое внимание.

За первое полугодие текущего года и доходы, и расходы консолидированных бюджетов субъектов Федерации выросли на 5,9%. Общий дефицит составил 160 миллиардов рублей сказал Путин

Ранее Путин поручил оказать помощь регионам, в которых наблюдается сложная бюджетная ситуация.